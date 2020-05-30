В Грузии все больше экспертов и политиков начинают говорить о том, что политическая близость Тбилиси и Киева мешает Грузии на пути в Евросоюз. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко во время цветных революций, которые говорили о том, что Грузия и Украина находятся в одной лодке и должны объединиться для защиты от «империалистических» настроений России путем интеграции в НАТО и Евросоюз.

Но если Грузия делает серьезные шаги вперед на пути интеграции в Евросоюз, подчеркнул политолог, Украина так никуда в этом вопросе и не сдвинулась.

«Когда рассматривался вопрос о Восточном партнерстве, многие грузинские политики и эксперты предлагали попросить Европу рассматривать вопрос Украины отдельно. Украина реально нас тянет назад, потому что она не смогла даже побороть коррупцию хотя бы минимально», — привел пример Сихарулидзе.

Громко об этом в Грузии пока не говорят, но рано или поздно к этому придет, заключил собеседник издания.