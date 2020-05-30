«Братские отношения» Грузии и Украины, продолжил эксперт, начались фактически с политических отношений экс-президентов Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко во время цветных революций, которые говорили о том, что Грузия и Украина находятся в одной лодке и должны объединиться для защиты от «империалистических» настроений России путем интеграции в НАТО и Евросоюз.
Но если Грузия делает серьезные шаги вперед на пути интеграции в Евросоюз, подчеркнул политолог, Украина так никуда в этом вопросе и не сдвинулась.
«Когда рассматривался вопрос о Восточном партнерстве, многие грузинские политики и эксперты предлагали попросить Европу рассматривать вопрос Украины отдельно. Украина реально нас тянет назад, потому что она не смогла даже побороть коррупцию хотя бы минимально», — привел пример Сихарулидзе.
Громко об этом в Грузии пока не говорят, но рано или поздно к этому придет, заключил собеседник издания.