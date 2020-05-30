Решение президента США Дональда Трампа прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является частью его предвыборной программы, но это «неуклюжий» шаг. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Парламентская газета» 30 мая

Время истекло: Трамп заявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«Разрыв отношений США с ВОЗ — больше шаг в рамках президентской предвыборной кампании, хотя и достаточно неуклюжий. Даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание "от провальных попыток своей администрации бороться с распространением вируса в Соединенных Штатах"», — отметил Слуцкий.

При этом он назвал голословными обвинения США в адрес ВОЗ, так как нет никаких доказательств того, что организация скрыла масштабы эпидемии в Китае или что она «подконтрольна» Пекину.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал разочаровывающим для международного здравоохранения решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ. При этом он подчеркнул, что для того, чтобы организация имела будущее, ей необходимы реформы.

По его словам, Европа должна принимать в этом активное участие, в том числе с финансовой точки зрения. Министр добавил, что это будет одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС.