Ранее Трамп объявил о прекращении всех отношений Вашингтона с ВОЗ и передаче денежных средств другим похожим учреждениям из-за того, что организация отказалась проводить реформы.
«Разрыв отношений США с ВОЗ — больше шаг в рамках президентской предвыборной кампании, хотя и достаточно неуклюжий. Даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание "от провальных попыток своей администрации бороться с распространением вируса в Соединенных Штатах"», — отметил Слуцкий.
При этом он назвал голословными обвинения США в адрес ВОЗ, так как нет никаких доказательств того, что организация скрыла масштабы эпидемии в Китае или что она «подконтрольна» Пекину.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал разочаровывающим для международного здравоохранения решение Трампа о разрыве отношений с ВОЗ. При этом он подчеркнул, что для того, чтобы организация имела будущее, ей необходимы реформы.
По его словам, Европа должна принимать в этом активное участие, в том числе с финансовой точки зрения. Министр добавил, что это будет одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС.