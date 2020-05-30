Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) попали под обстрел в районе поселка Молодежного в Донбассе, передает РИА Новости 30 мая

Украинские военные прицельно обстреляли колонну спасателей и СММ ОБСЕ — ДНР © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк сообщении.

По данным СММ, примерно в 13:37 наблюдатели миссии «услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 м к юго-западу, а находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие». Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня.

Народная милиция Луганской Народной Республики возложила ответственность за обстрел на украинскую сторону.

«Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая Минские соглашения. При этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности», — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По данным Народной милиции, обстрел блокпоста ЛНР, на котором находился патруль СММ, велся с позиций 30 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из миномета калибром 82 миллиметра. Осадчий уточнил, что украинские силовики знали о передвижении патруля, так как незадолго до обстрела наблюдатели проводили мониторинг у нового блокпоста украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-2.