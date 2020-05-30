Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Он сообщил об этом в ходе выступления у Белого дома 29 мая, передает «Интерфакс»

Успеть за 30 дней: Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © REUTERS, Carlos Barria Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по «существенным улучшениям» в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса и назвал ее «прокитайской».

«Мы подробно рассказали о реформах, которые ВОЗ должна провести и напрямую с ними взаимодействовали, но они отказались действовать. Поскольку они не смогли реализовать необходимые насущные реформы, мы сегодня разрываем наши отношения с ВОЗ и направляем наши средства на другие неотложные мировые проблемы в сфере здравоохранения», — заявил Трамп.

В апреле американский лидер заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как организация реагировала на кризис с пандемией коронавируса. Затем Вашингтон сообщил о готовности частично восстановить прерванное в апреле финансирование ВОЗ, но «платить столько же, сколько составляют взносы Китая».