Правительство Украины 12 марта ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе.
«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составляла 10 430 гривен, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 гривны). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8,9%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) увеличился на 1,6%», — говорится в сообщении.
Наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 20 256 гривен (52,9 тысячи рублей). На втором месте по этому показателю — отрасль информации и телекоммуникаций (18 317 гривен, или 47,9 тысячи рублей), на третьем — сфера госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (15 041 гривна, или 39,3 тысячи рублей).
Наименьшие средние номинальные зарплаты за апрель 2020 года были в сфере временного размещения и организации питания — 3 500 гривен (9,1 тысячи рублей), здравоохранения и предоставления соцпомощи — 7 035 гривен (18,4 тысячи рублей), операций с недвижимым имуществом — 7 121 гривна (18,6 тысячи гривен).