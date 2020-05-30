Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2020 года была на 8,9% меньше той, которую они получили за март, и составила 10 430 гривен (27,3 тысячи рублей). Об этом сообщил Госстат Украины 29 мая

Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составляла 10 430 гривен, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 гривны). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8,9%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) увеличился на 1,6%», — говорится в сообщении.

Наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 20 256 гривен (52,9 тысячи рублей). На втором месте по этому показателю — отрасль информации и телекоммуникаций (18 317 гривен, или 47,9 тысячи рублей), на третьем — сфера госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (15 041 гривна, или 39,3 тысячи рублей).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за апрель 2020 года были в сфере временного размещения и организации питания — 3 500 гривен (9,1 тысячи рублей), здравоохранения и предоставления соцпомощи — 7 035 гривен (18,4 тысячи рублей), операций с недвижимым имуществом — 7 121 гривна (18,6 тысячи гривен).