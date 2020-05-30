Ранее президент Владимир Зеленский выступил за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавшего от карантинных ограничений.
«На сегодня девять банков подписали соглашение, что не будут начислять проценты за реструктуризацию кредита. То есть это кредитные каникулы», — сообщил премьер.
Он отметил, что Кабмин планирует ввести и другие кредитные программы для предпринимателей, которые позволят восстановить деловую активность.
Ранее Шмыгаль рассказывал, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Также дополнительно финализируется программа «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.