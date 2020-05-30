Правительство Украины подписало меморандум с девятью банковскими учреждениями о кредитных каникулах для предпринимателей в течение года. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «Украина» 29 мая

Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Зеленский выступил за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавшего от карантинных ограничений.

«На сегодня девять банков подписали соглашение, что не будут начислять проценты за реструктуризацию кредита. То есть это кредитные каникулы», — сообщил премьер.

Он отметил, что Кабмин планирует ввести и другие кредитные программы для предпринимателей, которые позволят восстановить деловую активность.

Ранее Шмыгаль рассказывал, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Также дополнительно финализируется программа «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.