Власти Украины подготовили трехлетнюю программу выхода из экономического кризиса, связанного с последствиями пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «Украина» 29 мая

Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

«Сама программа рассчитана на три года, потому что весь мир сегодня не знает, как будет развиваться экономический кризис и мировая рецессия. По разным прогнозам и оценкам, это будет от двух до трех лет, поэтому мы также готовимся к тактическому противостоянию последствиям кризиса в этом году и среднесрочному — в течение двух или трех лет», — сказал Шмыгаль.

По его словам, программа будет передана Верховной Раде уже на следующей неделе.

Ранее премьер уже рассказывал, что над созданием программы работали более 90 аналитических центров, разные бизнес-ассоциации и компании. Он сказал, что программа дает комплексный ответ на все вызовы, которые возникли перед экономикой Украины, системой здравоохранения и социальной сферой в связи с пандемией коронавируса.