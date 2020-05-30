Ранее глава правительства говорил, что Кабмин вместе с экспертами из разных отраслей разработали программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. На заседании в среду, 27 мая, эта программа была утверждена. По словам премьера, она должна позволить выйти на восстановление роста ВВП во втором полугодии.
«Сама программа рассчитана на три года, потому что весь мир сегодня не знает, как будет развиваться экономический кризис и мировая рецессия. По разным прогнозам и оценкам, это будет от двух до трех лет, поэтому мы также готовимся к тактическому противостоянию последствиям кризиса в этом году и среднесрочному — в течение двух или трех лет», — сказал Шмыгаль.
По его словам, программа будет передана Верховной Раде уже на следующей неделе.
Ранее премьер уже рассказывал, что над созданием программы работали более 90 аналитических центров, разные бизнес-ассоциации и компании. Он сказал, что программа дает комплексный ответ на все вызовы, которые возникли перед экономикой Украины, системой здравоохранения и социальной сферой в связи с пандемией коронавируса.