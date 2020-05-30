Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что «остановить агрессивные дела» России могут только объединенные действия международной коалиции. Он заявил об этом в интервью изданию «Гордон» 29 мая

Кравчук предложил продавать России воду для Крыма © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье… Считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины», — заявил экс-президент.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексея Пушкова, делая подобные заявления, Кравчук, вероятно, не осознает, что полная изоляция Москвы от стран Запада невозможна.

«Западные страны не вводят против России "полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию" потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жёсткой единой коалиции в поддержку Украины». Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

​Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

В свою очередь член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Киеву следует не «останавливать» Москву, а налаживать с ней отношения.

«Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения», — сказал сенатор RT.