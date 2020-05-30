Украина ожидает, что 5 июня совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердит первый транш программы stand-by на следующие 18 месяцев. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «Украина» 29 мая

«Пуще прежнего бранится старуха». МВФ расширяет свой контроль над Украиной © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что совет директоров фонда в ближайшее время утвердит выделение первого транша новой программы stand-by для Украины.

«Мы завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на пять лет, сумма $5 миллиардов (350,7 миллиарда рублей. — Ред.)», — сказал глава правительства.

Он отметил, что первый транш от МВФ будет на $1,9 миллиарда (133,3 миллиарда рублей), который Украина ожидает 5-6 июня, осенью будет $1,6 миллиарда (112,2 миллиарда рублей), и в следующем году — $1,5 миллиарда (105,2 миллиарда рублей).