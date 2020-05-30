«Очень многие союзные государства, в том числе и в Европе, вроде как и остаются в союзе, но понимают, что те, на кого они ранее рассчитывали, оставили их в беде и не помогли им с коронавирусом», — констатировал эксперт.
По его мнению, страны в дальнейшем будут принимать решения с поправкой на то, что в сложной ситуации они будут с любой бедой наедине.
В связи с этим «такие решения, как коллективное вторжение в очередной Ирак, в очередную Югославию, будут уже под вопросом», как и коллективные санкции.