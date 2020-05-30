Пандемия COVID-19 сильнее всего ударила по доверию стран друг к другу, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

«Очень многие союзные государства, в том числе и в Европе, вроде как и остаются в союзе, но понимают, что те, на кого они ранее рассчитывали, оставили их в беде и не помогли им с коронавирусом», — констатировал эксперт.

Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

В связи с этим «такие решения, как коллективное вторжение в очередной Ирак, в очередную Югославию, будут уже под вопросом», как и коллективные санкции.