Первое же смягчение карантинных ограничений в Грузии показало, что люди не могут «жить онлайн», рассказал местный политолог Арчил Сихарулидзе в интервью Украина.ру

«Если посмотреть на Грузию, то у нас вопрос с коронавирусом практически закрыт, и люди моментально хлынули на улицу. До этого люди выключили свои компьютеры и буквально в подъездах ждали, чтобы опять обняться и почувствовать физический контакт», — заявил эксперт.

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Согласно его наблюдениям, проводить время в виртуальной реальности будет меньшинство, большинство же вернется к своей обычной жизни.

По мнению Сихарулидзе, коронавирус не является настолько сильным фактором, чтобы люди реально поменялись.