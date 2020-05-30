«Если посмотреть на Грузию, то у нас вопрос с коронавирусом практически закрыт, и люди моментально хлынули на улицу. До этого люди выключили свои компьютеры и буквально в подъездах ждали, чтобы опять обняться и почувствовать физический контакт», — заявил эксперт.  

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу
Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Он назвал разговоры о том, что люди будут жить в виртуальном пространстве и никуда не будут выходить, преувеличениями, «потому что людям нужна связь».

Согласно его наблюдениям, проводить время в виртуальной реальности будет меньшинство, большинство же вернется к своей обычной жизни.

По мнению Сихарулидзе, коронавирус не является настолько сильным фактором, чтобы люди реально поменялись.