Описывая ситуация в грузинско-российских отношениях, эксперт перефразировал немецкого писателя Эриха Марию Ремарка, заявив, что «на северо-восточном фронте без перемен».
«Грузинская сторона говорит, что Россия проводит оккупацию ее земель, российская сторона говорит, что она защищает Абхазию и Южную Осетию. Это будет продолжаться, и никаких подвижек тут ждать не стоит. Я уже писал и говорил, что со стороны грузинского населения давно есть желание наладить отношения с российским народом и российским правительством. Но представители РФ не готовы проводить с нами переговоры. Нужно понимать, на что Грузия может пойти и на что Грузия не может пойти», — считает собеседник издания.
Сейчас переговорный процесс поставлен на паузу, так как уже сформировался всеобщий «договор о недоговоренности», и он будет продолжаться долго, добавил Арчил Сихарулидзе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.