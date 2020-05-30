Никаких подвижек во взаимоотношениях России и Грузии в ближайшее время ждать не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Грузинская сторона говорит, что Россия проводит оккупацию ее земель, российская сторона говорит, что она защищает Абхазию и Южную Осетию. Это будет продолжаться, и никаких подвижек тут ждать не стоит. Я уже писал и говорил, что со стороны грузинского населения давно есть желание наладить отношения с российским народом и российским правительством. Но представители РФ не готовы проводить с нами переговоры. Нужно понимать, на что Грузия может пойти и на что Грузия не может пойти», — считает собеседник издания.

Сейчас переговорный процесс поставлен на паузу, так как уже сформировался всеобщий «договор о недоговоренности», и он будет продолжаться долго, добавил Арчил Сихарулидзе.

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