Президент Украины Петр Порошенко пользуется поддержкой Демократической партии США, сказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

«Порошенко стал одной из разменных монет в набирающей обороты президентской гонке в США. Не случайно всплыл и скандал с пленками его переговоров с Байденом», — подчеркнул он.

Это странная игра Порошенко, посольства США и правоохранителей Украины. Шабовта о неявке экс-президента в ГБР © Facebook, Сергей Шабовта Джо Байдена.

Поэтому Порошенко поддерживают и ряд европейских политиков, в частности президент Польши Анджей Дуда.

29 мая Порошенко должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах и по делу о «пленках Байдена», однако фигурант многочисленных уголовных дел в очередной раз не пришел на допрос.