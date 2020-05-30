«Порошенко стал одной из разменных монет в набирающей обороты президентской гонке в США. Не случайно всплыл и скандал с пленками его переговоров с Байденом», — подчеркнул он.
По его мнению, Порошенко чувствует за собой мощное лобби в лице демократов и их кандидата в президенты Джо Байдена.
Поэтому Порошенко поддерживают и ряд европейских политиков, в частности президент Польши Анджей Дуда.
29 мая Порошенко должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах и по делу о «пленках Байдена», однако фигурант многочисленных уголовных дел в очередной раз не пришел на допрос.