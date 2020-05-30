По словам собеседницы издания, Порошенко и ГБР занимаются взаимным пиаром вокруг постоянных неявок лидера «Европейской солидарности» на допросы.
«Если же Вашингтонский обком даст команду его закрыть, то никакие петляния ему не помогут. Все очевидно. Эти ритуальные пляски чисто для лохов. Для Петиного электората "заходит", что его типа политически преследуют. А для электората Зельца (Владимира Зеленского. — Ред.) — что он пытается что-то делать, но Петя саботирует», — объяснила Монтян.
Порошенко останется неприкасаемым, пока «Вашингтонский обком не даст команду вынести его, как стеклотару», а это вряд ли произойдет до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года, добавила адвокат.
В пятницу, 29 мая, Порошенко должен был явиться в ГБР на допрос по делу о краденых картинах и «о пленках Байдена».
Полностью интервью можно прочитать здесь.