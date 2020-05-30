До тех пор, пока из Вашингтона не поступит команда расправиться с Петром Порошенко, экс-президент Украины будет игнорировать вызовы на допрос в Госбюро расследований. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала адвокат Татьяна Монтян

По словам собеседницы издания, Порошенко и ГБР занимаются взаимным пиаром вокруг постоянных неявок лидера «Европейской солидарности» на допросы.

«Если же Вашингтонский обком даст команду его закрыть, то никакие петляния ему не помогут. Все очевидно. Эти ритуальные пляски чисто для лохов. Для Петиного электората "заходит", что его типа политически преследуют. А для электората Зельца (Владимира Зеленского. — Ред.) — что он пытается что-то делать, но Петя саботирует», — объяснила Монтян.

Монтян: Порошенко будет неприкасаемым до ноября 2020 года © Facebook, Татьяна Монтян

В пятницу, 29 мая, Порошенко должен был явиться в ГБР на допрос по делу о краденых картинах и «о пленках Байдена».

Полностью интервью можно прочитать здесь.