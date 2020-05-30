Любой популярный миф, укрепляющий идеи национализма востребован среди белорусской интеллигенции, так как ей 74 года внушали, что белорусы — это не русские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал минский политолог Евгений Константинов

Политолог Константинов: Белорусов 70 лет учили, что они не русские © Facebook, Евгений Константинов

Нынешние же белорусские власти к ВКЛ равнодушны, вся их идеологическая платформа базируется на истории БССР. Белорусские националисты, напротив, считают Ливонскую войну 1558-1583 годов белорусско-русской войной. Годовщину победы над московским войском они отмечают как национальный праздник.

«Это связано в первую очередь с тем, что никакие иные идеологии на сегодняшний момент ничего ему не противопоставляют в Белоруссии. Необходимо возрождать западнорусизм, в противном случае изменения сознания населения окажутся необратимыми», — считает Евгений Константинов.

Простым же белорусам идеи литвинизма на сегодня не близки, однако они в целом мало интересуются политикой и идеологией, поэтому не стоит себя слишком обнадеживать, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.