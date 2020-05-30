Чем больше социальная напряженность в США и Китае, тем чаще руководства этих стран будут стремиться к нарастанию внешнего напряжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаевед Николай Вавилов, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза вооруженного конфликта между США и Китаем

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

«Если шансы Трампа на победу будут уменьшаться, вероятность такого сценария будет увеличиваться. Хотя сейчас этого не скажешь, в связи с тем, что падают шансы Байдена. Да, в начале коронавируса ситуация у Трампа была хуже, но сейчас она немного стабилизировалась. Но в любом случае война — это испробованный метод консолидации общества вокруг сильного лидера. Война может пройти по периметру китайской границы. Вообще это может быть самая разная точка мира, поскольку Китай давно стал глобальной державой. Его военные базы находятся в Джибути, на северо-востоке Африки, на другом конце Суэцкого канала», — рассказал эксперт.

Гибридная война, как и коронавирус, может быть больше медийно раскрученной, чем на самом деле, но от этого она не перестанет быть менее губительной, добавил Николай Вавилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.