Многие депутаты городского совета Львова имеют польские паспорта и готовы отдать свои голоса за присоединение города к Польше, рассказал политтехнолог Михаил Шпир в интервью изданию Украина.ру

При этом он не считает, что уход Львовской области в Польшу случится в ближайшее время.

«Хотя во Львовском горсовете много депутатов имеют второй польский паспорт и готовы в нужный момент голосовать по «крымскому сценарию», я пока оцениваю такой сценарий как маловероятный», — сказал Шпир.

Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку © Facebook, Михаил Шпир

Польше выгодно иметь свой пояс влияния на Украине, но «никто не решится перекраивать реальные границы ЕС и кого-то присоединять», добавил эксперт.