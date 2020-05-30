При этом он не считает, что уход Львовской области в Польшу случится в ближайшее время.
«Хотя во Львовском горсовете много депутатов имеют второй польский паспорт и готовы в нужный момент голосовать по «крымскому сценарию», я пока оцениваю такой сценарий как маловероятный», — сказал Шпир.
По его мнению, вероятность такого исхода низкая в первую очередь потому, что мононациональная и моноконфессиональная Польша опасается западных украинцев, которые способны создать проблемы Варшаве.
Польше выгодно иметь свой пояс влияния на Украине, но «никто не решится перекраивать реальные границы ЕС и кого-то присоединять», добавил эксперт.