Россия слишком миролюбивая страна, и поэтому ее можно безнаказанно задевать, сказал политтехнолог Михаил Шпир в интервью Украина.ру

«Рискну высказать непопулярное мнение, но Россия — достаточно миролюбивая страна, и никто всерьез не может представить настоящий военный конфликт в Европе, инициированный РФ», — подчеркнул уроженец Ивано-Франковска.

Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку © Facebook, Михаил Шпир

По его мнению, российская элита давно приняла на вооружение спокойную и компромиссную политику «защиты русских людей на Украине»: эвакуировать всех желающих посредством раздачи гражданства и обеспечения спокойной жизни на территории РФ.