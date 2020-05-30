«Рискну высказать непопулярное мнение, но Россия — достаточно миролюбивая страна, и никто всерьез не может представить настоящий военный конфликт в Европе, инициированный РФ», — подчеркнул уроженец Ивано-Франковска.
Он отметил, что в отношениях с Украиной Россия вела себя максимально сдержанно: воссоединение с Крымом прошло без единого выстрела, вмешательство в Донбассе было минимальным.
По его мнению, российская элита давно приняла на вооружение спокойную и компромиссную политику «защиты русских людей на Украине»: эвакуировать всех желающих посредством раздачи гражданства и обеспечения спокойной жизни на территории РФ.