Только везение помогло Польше обойти Украину в экономическом плане, рассказал политтехнолог Михаил Шпир в интервью Украина.ру

«Украинцы хорошо помнят, как в начале девяностых польские фарцовщики приезжали на Украину, чтобы заработать на жизнь. В это сложно поверить, но ведь действительно было время, когда украинцы жили лучше поляков», — сказал эксперт.

Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку © Facebook, Михаил Шпир

В последние «сытые» европейские годы в стране успели реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, и в результате страна получила «лучшие дороги, чем в Германии, промышленные и логистические кластеры в районе Щецина, новые аэропорты и поезда».

Это всё создало видимость какого-то великого государства с быстрорастущей экономикой, однако не стоит принимать случайный успех, основанный на последних крупных вливаниях из Брюсселя, за системные экономические победы Польши, констатировал эксперт.