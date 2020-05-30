«Украинцы хорошо помнят, как в начале девяностых польские фарцовщики приезжали на Украину, чтобы заработать на жизнь. В это сложно поверить, но ведь действительно было время, когда украинцы жили лучше поляков», — сказал эксперт.
По его словам, все кардинально изменилось в 2004 году: пока Украина на первом Майдане теряла остатки суверенитета и конкурентной промышленности, Польша вступила в Евросоюз.
В последние «сытые» европейские годы в стране успели реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, и в результате страна получила «лучшие дороги, чем в Германии, промышленные и логистические кластеры в районе Щецина, новые аэропорты и поезда».
Это всё создало видимость какого-то великого государства с быстрорастущей экономикой, однако не стоит принимать случайный успех, основанный на последних крупных вливаниях из Брюсселя, за системные экономические победы Польши, констатировал эксперт.