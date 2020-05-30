Совмещение рудиментов планового хозяйства и конгломерата крупных игроков в китайской экономике понизило темпы роста в два раза, объяснил Вавилов. Именно эта система не дает Китаю преодолеть кризис.
«Она прожорливая, корпорации борются за ту эмиссию, которую осуществляет Народный банк, и это не даст Китаю выйти из кризиса быстро. На одной из секций заседания парламента Си Цзиньпин заявил, что не стоит приуменьшать роль государства в планировании. Он отдал определенную дань уважения рыночному способу регулирования экономики, который существовал со времен Дэн Сяопина, но при этом сказал, что роль государства в борьбе с кризисом должна расти», — рассказал эксперт.
Госстат КНР заявил, что падение составило 6%, хотя реальное падение могло составлять от 15 до 30%. Это приближает вероятность социально-экономической катастрофы, добавил Николай Вавилов.
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