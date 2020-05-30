Система экономики Китая не позволит этой стране быстро выйти из кризиса, рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

«Она прожорливая, корпорации борются за ту эмиссию, которую осуществляет Народный банк, и это не даст Китаю выйти из кризиса быстро. На одной из секций заседания парламента Си Цзиньпин заявил, что не стоит приуменьшать роль государства в планировании. Он отдал определенную дань уважения рыночному способу регулирования экономики, который существовал со времен Дэн Сяопина, но при этом сказал, что роль государства в борьбе с кризисом должна расти», — рассказал эксперт.

Госстат КНР заявил, что падение составило 6%, хотя реальное падение могло составлять от 15 до 30%. Это приближает вероятность социально-экономической катастрофы, добавил Николай Вавилов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.