Любое государство, если оно переживет политический или экономический кризис, станет более сильным, считает собеседник издания.
«Коронавирус, конечно, ускорил рецессию в экономике, и сегодня будет, с одной стороны, падение ВВП и других экономических показателей во всех странах мира. Но с другой стороны, будет и очень серьезный поиск путей восстановления экономики и, соответственно, старые догмы о том, что с этими можно дружить, а с теми нельзя, этих надо поддерживать, а этих — нет, отойдут в прошлое», — рассказал политолог.
Кость Бондаренко добавил, что в будущем станут более динамично развиваться новые экономические формы и отношения, уже без оглядки на те преграды, которые стояли ранее.
Полностью интервью можно прочитать здесь.