Любой кризис в краткосрочной перспективе всегда губителен и является негативным, но в среднесрочной и далекоидущей перспективе любой кризис оборачивается благом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

«Коронавирус, конечно, ускорил рецессию в экономике, и сегодня будет, с одной стороны, падение ВВП и других экономических показателей во всех странах мира. Но с другой стороны, будет и очень серьезный поиск путей восстановления экономики и, соответственно, старые догмы о том, что с этими можно дружить, а с теми нельзя, этих надо поддерживать, а этих — нет, отойдут в прошлое», — рассказал политолог.

Кость Бондаренко добавил, что в будущем станут более динамично развиваться новые экономические формы и отношения, уже без оглядки на те преграды, которые стояли ранее.

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