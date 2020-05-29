Утром 28 мая в городе Бровары Киевской области около сотни человек в течение примерно получаса выясняли отношения при помощи огнестрельного оружия. Резонансное происшествие нашло свое отображение в многочисленных мемах и шутках, которые публикуют пользователи соцсетей

Причиной конфликта предварительно назван дележ маршрутов между двумя компаниями-перевозчиками, которые привлекли к своим разборкам криминалитет и наемных боевиков. На настоящий момент на территории Броваров, а также Винницкой и Житомирской областей задержаны несколько десятков участников перестрелки. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям, в том числе по статье "Покушение на убийство". Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

Подобные события средь бела дня в мирном украинском городе породили массу мемов. Одним из них стало сравнение произошедшего с событиями в популярной игре GTA или криминальных голливудских фильмах, а министра внутренних дел Арсена Авакова называют не иначе, как доморощенным Гаем Ричи.

Один из пользователей совместил скриншот новости с цитатой Владимира Зеленского о готовности предоставить инвесторам особые условия на Украине и кадры стрельбы в Броварах.

«Топ-5 самых опасных криминальных картелей мира: 5. Триады; 4. Якудза; 3. Коза ностра; 2. Картель Синалоа; 1. Броварские перевозчики», — сыронизировал один из пользователей Сети.