Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова подвергла критике детского омбудсмена страны Николая Кулебу, который, комментируя проблему суррогатного материнства, поставил в один ряд насильников и представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом 29 мая говорится в сообщении, опубликованном на странице Офиса омбудсмена Украины в Facebook

Уполномоченному по правам ребенка на Украине пришлось оправдываться за слова о суррогатном материнстве © president.gov.ua / wikimedia.org

Денисова напомнила уполномоченному по правам детей об антидискриминационном законодательстве. По ее мнению, высказывание Кулебы является проявлением языка вражды, что способствует усилению предвзятого отношения граждан к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Уполномоченным внесено представление к уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства», — сказано в заявлении.

В то же время представители общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием дать свою оценку словам Кулебы и проверить его заявления на дискриминацию.