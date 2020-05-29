Ранее Кулеба выступил против суррогатного материнства на Украине как "продажи новорожденных, которые из-за несовершенства законодательства могут оказаться за границей в руках насильников или семейных пар, состоящих из представителей сексуальных меньшинств".
Денисова напомнила уполномоченному по правам детей об антидискриминационном законодательстве. По ее мнению, высказывание Кулебы является проявлением языка вражды, что способствует усилению предвзятого отношения граждан к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Уполномоченным внесено представление к уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства», — сказано в заявлении.
В то же время представители общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием дать свою оценку словам Кулебы и проверить его заявления на дискриминацию.