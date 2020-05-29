«Очевидно, должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень — критически необходимо», — заявил он.
Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия, которое является преступлением, а не проявлением любви. Он также отметил, что украинцы должны забыть о поговорке «Бьет — значит любит» и всячески противодействовать таким преступлениям.