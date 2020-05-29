Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что важно реагировать на факты домашнего насилия в стране не только постфактум, но и заниматься на государственном уровне его профилактикой. Слова премьера 29 мая приводит пресс-служба правительства

Убийства и насилие для украинцев становятся нормой - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия, которое является преступлением, а не проявлением любви. Он также отметил, что украинцы должны забыть о поговорке «Бьет — значит любит» и всячески противодействовать таким преступлениям.