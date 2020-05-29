«Юрий Педос — это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответственности и полиции в Броварах, потому что подобные происшествия нужно предотвращать», — заявил Кива.
По его словам, сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Авакова. Но президенту Владимиру Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков.