Отстраненный на время следствия от должности начальника Винницкой полиции Юрий Педос является человеком экс-президента Петра Порошенко, а стрельба в Броварах направлена на дискредитацию главы МВД Арсена Авакова. Об этом 29 мая «Стране» рассказал депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива

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