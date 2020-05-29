Действия участников перестрелки в Броварах Киевской области дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом 29 мая сообщает МВД Украины в Facebook

Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

Утром в Броварах произошла перестрелка, в которой пострадали три человека, двое из них — с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

«В настоящее время полицейские задержали 21 участника события: одиннадцать в Броварах, 5 — на Житомирщине и 5 — на Винниччине», — говорится в сообщении.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.