Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Утром в Броварах произошла перестрелка, в которой пострадали три человека, двое из них — с огнестрельными ранениями находятся в больнице.
«В настоящее время полицейские задержали 21 участника события: одиннадцать в Броварах, 5 — на Житомирщине и 5 — на Винниччине», — говорится в сообщении.
Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.