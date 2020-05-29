По его словам, Национальная полиция Украины провела внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что руководитель Винницкой облполиции Юрий Педос и оба его заместителя знали об отправке 50 человек в Киевскую область, но соответствующую информацию своим коллегам в Киевскую область не передали.
«И даже содействовали беспрепятственному проезду "титушек" на разборку», — написал он.
Депутат утверждает, что провокация в Броварах была организована в связи с тем, что на понедельник готовился указ по увольнению Педоса «и его подручных из Нацполиции», и «они спровоцировали конфликт, вместо того, чтоб его предотвратить».