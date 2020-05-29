Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что руководитель полиции Винницкой области отстранен от выполнения обязанностей, а двое его заместителей уволены с занимаемых должностей в связи с перестрелкой между предпринимателями в Киевской области. Об этом 29 мая он написал в своем Telegram-канале

Полиция Винницы помогла бандитам прибыть к месту стрельбы в Киевской области — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юрий Педос и оба его заместителя знали об отправке 50 человек в Киевскую область, но соответствующую информацию своим коллегам в Киевскую область не передали.

«И даже содействовали беспрепятственному проезду "титушек" на разборку», — написал он.

Депутат утверждает, что провокация в Броварах была организована в связи с тем, что на понедельник готовился указ по увольнению Педоса «и его подручных из Нацполиции», и «они спровоцировали конфликт, вместо того, чтоб его предотвратить».