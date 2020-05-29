Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» сообщило, что только 2% обследованных мостов находятся в полностью исправном состоянии. Об этом 29 мая сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина"

Украинская модель обнажилась возле обрушившегося моста — видео © Andrey Semenov / flickr

«Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений — то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии», — заявил он.

Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70-е годы прошлого века. Из обследованных мостов 71% — государственные, 15% — местные сооружения. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.