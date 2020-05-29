По данным «Укравтодора», из обследованных мостов только 2% исправны, 10,6% ограниченно исправны, 57,8% — пригодны для движения, 26,9% ограничено пригодны, еще 2,7% — непригодны в принципе.
«Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений — то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии», — заявил он.
Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70-е годы прошлого века. Из обследованных мостов 71% — государственные, 15% — местные сооружения. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.