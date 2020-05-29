Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко считает, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация, притом что с ней у местной власти нет нормального диалога. Об этом 29 мая он написал в Facebook

Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

Вместо того чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, что могло привести к конфликтам между перевозчиками.

«Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день», — говорится в сообщении.

Мэр Броваров также добавил, что двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.