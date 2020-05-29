Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом
Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом
© Facebook, полиция Киевской области
Он пояснил, что недавно, по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации, в Бровары на существующий междугородный маршрут зашла новая компания, что хотела обсудить местная власть.

Вместо того чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, что могло привести к конфликтам между перевозчиками.

«Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день», — говорится в сообщении. 

Мэр Броваров также добавил, что двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.    