«Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным», — приводит ее слова "Интерфакс".
Она напомнила, что на недавней видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки» отмечалось, что нужно добиться устойчивого перемирия в зоне конфликта, провести работу по обмену пленными и создать новые КПП на линии разграничения.
По словам Адебар, все это гминистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 2 июня.
После этого главы МИД четырех стран — Германии, Франции, России, Украины — планируют провести новую видеоконференцию.