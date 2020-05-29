Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в «нормандском формате», однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая

«Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным», — приводит ее слова "Интерфакс".

Она напомнила, что на недавней видеоконференции глав МИД стран «нормандской четверки» отмечалось, что нужно добиться устойчивого перемирия в зоне конфликта, провести работу по обмену пленными и создать новые КПП на линии разграничения.

Встреча, которой не будет. Почему Зеленский врет о перспективах нормандского саммита © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 2 июня.

После этого главы МИД четырех стран — Германии, Франции, России, Украины — планируют провести новую видеоконференцию.