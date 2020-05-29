Сотрудники Нацполиции из Винницы организовали сопровождение участников вооруженного конфликта в Броварах Киевской области, прибывших к месту событий из других регионов. Такую информацию со ссылкой на свои источники приводит 28 мая Telegram-канал «Резидент»

Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

Сообщается, что полиция Винницы организовала сопровождение для иногородних участников конфликта.

Также отмечается, что среди задержанных после инцидента есть сотрудники полиции и бывшие участники АТО.

В видео на своем YouTube-канале блогер Анатолий Шарий также подтвердил, что украинская полиция могла знать о намечавшейся «стрелке» и даже непосредственно участвовать в ней. В качестве доказательства он привел свидетельства очевидца, который видел, как вслед за полицейской машиной место стрельбы покинул автомобиль с несколькими участниками противостояния.