Утром 29 мая в Киевской области произошел конфликт между легальными и нелегальными перевозчиками, которые делили между собой маршруты транспорта. В событиях также активное участие приняли вооруженные представители преступных группировок, которые «крышуют» этот бизнес. В результате в перестрелке участвовало около сотни человек.
Сообщается, что полиция Винницы организовала сопровождение для иногородних участников конфликта.
Также отмечается, что среди задержанных после инцидента есть сотрудники полиции и бывшие участники АТО.
В видео на своем YouTube-канале блогер Анатолий Шарий также подтвердил, что украинская полиция могла знать о намечавшейся «стрелке» и даже непосредственно участвовать в ней. В качестве доказательства он привел свидетельства очевидца, который видел, как вслед за полицейской машиной место стрельбы покинул автомобиль с несколькими участниками противостояния.