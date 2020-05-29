США и Китай угрожают планете, а Евросоюз обновится. Эксперты о мире после пандемии
США и Китай угрожают планете, а Евросоюз обновится. Эксперты о мире после пандемии
© РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк
Массовые беспорядки охватили крупнейший город штата после того, как  25 мая полицейские после задержания застрелили 46-летнего афроамериканца Флойда Джорджа. Инцидент произошел на глазах у прохожих.

Акции протеста вспыхнули и в других городах США. В самом Миннеаполисе объявили режим чрезвычайного положения. Губернатор Миннесоты ввел в город части Нацгвардии.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике местные власти, которые не могут взять ситуацию под контроль.

«Либо этот слабак, мэр Джейкоб Фрей, возьмет себя в руки и усмирит толпу, либо я сам отправлю туда Национальную гвардию», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Однако социальная сеть пометила твит Трампа как нарушающий правила компании и героизирующий насилие.

 