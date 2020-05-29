Массовые беспорядки охватили крупнейший город штата после того, как 25 мая полицейские после задержания застрелили 46-летнего афроамериканца Флойда Джорджа. Инцидент произошел на глазах у прохожих.
Акции протеста вспыхнули и в других городах США. В самом Миннеаполисе объявили режим чрезвычайного положения. Губернатор Миннесоты ввел в город части Нацгвардии.
Ранее президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике местные власти, которые не могут взять ситуацию под контроль.
«Либо этот слабак, мэр Джейкоб Фрей, возьмет себя в руки и усмирит толпу, либо я сам отправлю туда Национальную гвардию», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.
Однако социальная сеть пометила твит Трампа как нарушающий правила компании и героизирующий насилие.