«Как бывалый пограничник (ОКПП "Чоп", "Борисполь") поздравляю всех причастных с Днем пограничника (по старому стилю)!» — написал он.
Поздравление Саакашвили пользователи не оценили.
«Миша, лопатка здесь лишняя», «Долбач», «Старорежимное фото», «Редкий долбо*б», «По российско-советскому стилю. По старому украинскому — 7 ноября», — написали люди.
День пограничника на Украине отмечается 30 апреля с 2018 года.
28 мая этот праздник отмечают в РФ и некоторых других странах постсоветского пространства. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.
После развала Советского Союза на Украине в Киеве решили «сдвинуть» День пограничника на 4 ноября в честь создания в 1991 году погранвойск независимой Украины, однако новая дата не прижилась, а пограничники традиционно отмечали свой праздник в конце мая.
Уже при Петре Порошенко была выбран новый день — 30 апреля. В качестве исторического обоснования в указе главы государства говорилось, что «Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства».