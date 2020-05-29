Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили опубликовал поздравление с Днем пограничника и фото, на котором запечатлен с флягой, в украинском пограничном берете и с саперной лопаткой. Снимок он обнародовал в Instagram 28 мая

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поздравление Саакашвили пользователи не оценили.

«Миша, лопатка здесь лишняя», «Долбач», «Старорежимное фото», «Редкий долбо*б», «По российско-советскому стилю. По старому украинскому — 7 ноября», — написали люди.

День пограничника на Украине отмечается 30 апреля с 2018 года.

28 мая этот праздник отмечают в РФ и некоторых других странах постсоветского пространства. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.

После развала Советского Союза на Украине в Киеве решили «сдвинуть» День пограничника на 4 ноября в честь создания в 1991 году погранвойск независимой Украины, однако новая дата не прижилась, а пограничники традиционно отмечали свой праздник в конце мая.

Уже при Петре Порошенко была выбран новый день — 30 апреля. В качестве исторического обоснования в указе главы государства говорилось, что «Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 года украинские войска возле ст. Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства».