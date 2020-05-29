Бывший муж девушки, избитой и изнасилованной полицейскими Кагарлыцкого отделения в Киевской области, Александр Пономаренко рассказал, что полицейские и его вызывали на допрос в тот же вечер, но он отказался. Об этом 28 мая говорится в сюжете ТСН

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