«Первого мужа Нели из села Ставы, над которой в Кагарлыке издевались полицейские, также вызывали на допрос в тот же вечер. Полицейские собирались и его сделать подозреваемым в деле об ограблении магазина», — говорится в сообщении.
По словам Пономаренко, он отказался приехать в участок, заявив, что готов явиться утром со свидетелями. Второй пострадавший в этом деле, которого также обвиняют в причастности к ограблениям магазинов, рассказал Пономаренко, что к нему также применяли физическое насилие, чтобы он признал свою вину.