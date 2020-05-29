Перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, произошла утром в Броварах Киевской области. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба областной полиции

Соратник Яценюка может быть причастен к кровавым разборкам балканской мафии в Киеве - СМИ © Facebook, Евгений Дейдей

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия. Он также уточнил, что перестрелка произошла между «группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси» из-за «непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы».

Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.