В результате перестрелки три человека получили ранения и десять человек задержаны. Звонок с сообщением о стрельбе поступил в 07:15. В полиции уточнили, что конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками.
По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия. Он также уточнил, что перестрелка произошла между «группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси» из-за «непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы».
Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.