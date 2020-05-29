Украинские медики разрабатывают другую стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны коронавируса в стране. Об этом 29 мая заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов

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«Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляли меры… Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — отметил Ляшко.

По его словам, сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.