Меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина, потому что вторая волна может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
«Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляли меры… Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — отметил Ляшко.
По его словам, сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.