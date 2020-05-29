Науседа, который занимает свой пост с июля прошлого года, утверждает, что проблемы должны решаться в духе сотрудничества.
«Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком об стол», — цитирует издание литовского лидера.
По его словам, такой стиль поведения многие могут воспринимать как слабость, однако он надеется, что со временем работу его команды оценят по достоинству.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Россию главной угрозой мировому порядку и призвал продлить против нее санкции.