Литовский президент Гитанас Науседа считает неприемлемым для себя агрессивный стиль поведения в политике, сообщает 29 мая Sputnik Литва

Президент Литвы Науседа наградил атошника за «защиту Вильнюса от советских войск» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком об стол», — цитирует издание литовского лидера.

По его словам, такой стиль поведения многие могут воспринимать как слабость, однако он надеется, что со временем работу его команды оценят по достоинству.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Россию главной угрозой мировому порядку и призвал продлить против нее санкции.