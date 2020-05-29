Украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко рассказал, что немецкая прокуратура провела аферу с бизнесом по продаже лошадей, чтобы выманить его из Испании. Об этом 28 мая он рассказал в интервью «Стране»

Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Онищенко отметил, что суд по аресту был в 2017 году, но, по его словам, ему ответили, что тогда президентом был Петр Порошенко, а сейчас Владимир Зеленский. Поэтому пришла новая повестка и должен быть новый суд.

Он считает, что сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры во главе с Назаром Холодницким незаконно сыграли в тандеме с немецкой прокуратурой, поскольку по законам Германии это запрещено. Также, по их законам, нельзя держать человека больше шести месяцев в тюрьме, а нужно выносить решение. Онищенко отметил, что его удерживали до последнего дня.