«Меня заманили аферистическим путем… Я был в Испании. Вы помните, я занимался разведением и продажей лошадей. Я купил лошадь, заплатил, но животное мне не отдали. Это со старта была афера немецкой прокуратуры. Ко мне подослали людей, которые предложили мне выгодную сделку. Потом сделали так, чтобы люди меня кинули. В результате меня вызвали по этой сделке и сказали, что разыграли меня и у них есть запрос от Украины на мой арест», — заявил он.
Онищенко отметил, что суд по аресту был в 2017 году, но, по его словам, ему ответили, что тогда президентом был Петр Порошенко, а сейчас Владимир Зеленский. Поэтому пришла новая повестка и должен быть новый суд.
Он считает, что сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры во главе с Назаром Холодницким незаконно сыграли в тандеме с немецкой прокуратурой, поскольку по законам Германии это запрещено. Также, по их законам, нельзя держать человека больше шести месяцев в тюрьме, а нужно выносить решение. Онищенко отметил, что его удерживали до последнего дня.