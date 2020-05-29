Группу иностранных киллеров, которые расстреляли в Киеве работающего на наркокартель гражданина Черногории, мог сопровождать и курировать экс-нардеп от «Народного фронта» Евгений Дейдей. Об этом 29 мая сообщает «Страна» со ссылкой на высокопоставленный источник в Нацполиции

Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину © пресс-служба Национальной полиции Украины

«Киллеры заранее договаривались, чтобы их встретили на границе. Также была договоренность, что им помогут с приобретением оружия и транспорта в Украине. По информации, которая сейчас проверяется, на границе их встретил Дейдей, а также полицейский из полка "Киев" и, возможно, и другие сотрудники Нацполиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря помощи полицейских балканским киллерам удалось приобрести оружие, боеприпасы и машины, а также организовать слежку за убитым. Предположительно, весь путь бандитов отслеживала украинская полиция по наводке коллег из Европы, но предотвратить покушение не смогла.

Стрельба в центре украинской столицы произошла вечером 26 мая. В результате в тяжелом состоянии в больницу попал черногорец, которого называют одним из лидеров международного наркокартеля. Вскоре в Одессе задержали группу киллеров из нескольких балканских стран, причастных к покушению.

Евгений Дейдей — бывший депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт», до Евромайдана был приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой за серию разбойных нападений. Во время так называемой революции достоинства стал сотником 7-1 сотни Самообороны Майдана. В 2014 году он стал координатором батальона патрульной службы милиции спецназначения «Киев-1».