Вакцину от COVID-19 или лекарство, которое помогает побороть вирус и ускоряет процесс выздоровления, могут изобрести в середине июня. Об этом 29 мая рассказал «Главреду» астролог Влад Росс

Астролог рассказал, когда на Украине пройдет беспокойство и паника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Июнь станет месяцем кармического воздаяния, категорически неблагоприятным для каких-либо начинаний… Кроме того, в июне одновременно две быстрые планеты — Меркурий и Венера — будут в ретроградном движении, что внесет дополнительную напряженность», — предупредил Росс.

Отмечается, что 5 июня произойдет лунное затмение, в день летнего солнцестояния — 21-го числа — солнечное затмение, а 5 июля — еще одно лунное затмение.