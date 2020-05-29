По словам собеседника издания, такое событие особенно вероятно незадолго до соединения двух планет — Марса и Нептуна, то есть 12-13 июня.
«Июнь станет месяцем кармического воздаяния, категорически неблагоприятным для каких-либо начинаний… Кроме того, в июне одновременно две быстрые планеты — Меркурий и Венера — будут в ретроградном движении, что внесет дополнительную напряженность», — предупредил Росс.
Отмечается, что 5 июня произойдет лунное затмение, в день летнего солнцестояния — 21-го числа — солнечное затмение, а 5 июля — еще одно лунное затмение.