«Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники», — написал Кулеба.
Такое заявление и упоминание в одном контексте гей-пар и насильников вызвало возмущение некоторых пользователей соцсетей, которые потребовали его отставки.
Кулеба объяснил, что имел в виду возможное нарушение законодательства. Согласно украинскому законодательству, воспользоваться услугами суррогатного материнства может супружеская пара — это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.
Но есть и те, кто создает фиктивные браки, подделывает документы, идут на другие «схемы», чтобы получить ребенка незаконным способом, а потом вывезти его за границу, утверждает омбудсмен.