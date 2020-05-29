Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выступил против суррогатного материнства в стране, приравняв его к торговле детьми и рабству. Об этом он написал 28 мая в своем Facebook

Скандалы с суррогатным материнством на Украине: родителям отдают чужих детей © REUTERS, Gleb Garanich

Такое заявление и упоминание в одном контексте гей-пар и насильников вызвало возмущение некоторых пользователей соцсетей, которые потребовали его отставки.

Кулеба объяснил, что имел в виду возможное нарушение законодательства. Согласно украинскому законодательству, воспользоваться услугами суррогатного материнства может супружеская пара — это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Но есть и те, кто создает фиктивные браки, подделывает документы, идут на другие «схемы», чтобы получить ребенка незаконным способом, а потом вывезти его за границу, утверждает омбудсмен.