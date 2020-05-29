США за неделю с 16 по 22 мая нарастили импорт нефти из Саудовской Аравии в 2,5 раза - до 1,59 миллиона баррелей в сутки, что является максимумом с августа 2016 года, пишет "Прайм" со ссылкой на данные управления энергетической информации Министерства энергетики США

В августе 2016 года недельный импорт нефти в США из королевства достигал 1,68 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия на прошедшей недели стала вторым по величине экспортером нефти в США.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Увеличился и импорт нефти из Мексики, которая стала третьим крупнейшим поставщиком, — на 23%, до 855 тысяч баррелей в сутки.

На четвертом месте на прошедшей неделе был Ирак, поставки нефти из которого выросли более чем в 3 раза и составили 422 тысячи баррелей в сутки.