В августе 2016 года недельный импорт нефти в США из королевства достигал 1,68 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия на прошедшей недели стала вторым по величине экспортером нефти в США.
США за указанный период также нарастили импорт нефти у своего крупнейшего поставщика Канады на 11% с уровня предыдущей недели, до 3,27 миллиона баррелей в сутки.
Увеличился и импорт нефти из Мексики, которая стала третьим крупнейшим поставщиком, — на 23%, до 855 тысяч баррелей в сутки.
На четвертом месте на прошедшей неделе был Ирак, поставки нефти из которого выросли более чем в 3 раза и составили 422 тысячи баррелей в сутки.