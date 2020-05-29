Китайские власти могут использовать армию, чтобы воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн, передает «Интерфакс»

Генерал сделал это заявление на собрании, посвященном 15-й годовщине Закона о борьбе с сепаратизмом.

По словам Ли Цзочэна, к силовому решению проблемы китайские власти прибегнут, только если все возможности для мирного воссоединения будут исчерпаны.

«Китай будет использовать все средства, чтобы предотвратить отделение Тайваня от Китая сторонниками независимости острова, но немирные методы — это последнее средство», — заявил в свою очередь председатель Постоянного комитета парламента Китая Ли Чжаньшу.

Тайвань — остров в 150 километрах от южного побережья Китая. Контролируется частично признанной Китайской республикой, лидеры которой бежали на Тайвань после поражения в гражданской войне в конце 40-х годов прошлого века. Противостояние между Китаем и властями Тайваня приводило к вооруженным столкновениям.