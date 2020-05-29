В интервью Украина.ру научный руководитель Института экономики РАН профессор Руслан Гринберг заявил, что Пекин с удовольствием перестал бы пользоваться американской валютой, но сейчас такой шаг будет иметь негативные последствия, и китайцы это понимают

Противостояние Пекина и Вашингтона усиливается с каждым днём, и власти обеих стран прорабатывают вариант санкций против друг друга, на случай если возникнет необходимость прибегнуть к ним.

«Я думаю, китайцы бы с удовольствием отказались от доллара в своих финансовых операциях, если бы это не ударило по ним. Это было бы безумием. Поскольку в поте лица несколько десятилетий они зарабатывали эти доллары, чтобы их обесценить, это было бы большой глупостью», — сказал в интервью Украина.ру научный руководитель Института экономики РАН профессор Руслан Гринберг. Эксперт сказал, что произойдёт с мировой экономикой, если отказаться от доллара как от мировой валюты © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

При этом, как отметил эксперт, китайцы начинают более серьёзно, по крайней мере вербально, отвечать на американские обвинения, и история с недовольством американским долларом, по его словам, в этом же тренде.

Белый дом и лично президент США Дональд Трамп пригрозили Китаю некими мощными мерами за принятие парламентом КНР резолюции о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В ответ на это канцелярия МИД КНР в Гонконге призвала Вашингтон уважать международное право и немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, в противном случае Пекин примет решительные контрмеры против него.