Противостояние Пекина и Вашингтона усиливается с каждым днём, и власти обеих стран прорабатывают вариант санкций против друг друга, на случай если возникнет необходимость прибегнуть к ним.
«Я думаю, китайцы бы с удовольствием отказались от доллара в своих финансовых операциях, если бы это не ударило по ним. Это было бы безумием. Поскольку в поте лица несколько десятилетий они зарабатывали эти доллары, чтобы их обесценить, это было бы большой глупостью», — сказал в интервью Украина.ру научный руководитель Института экономики РАН профессор Руслан Гринберг.
При этом, как отметил эксперт, китайцы начинают более серьёзно, по крайней мере вербально, отвечать на американские обвинения, и история с недовольством американским долларом, по его словам, в этом же тренде.
Белый дом и лично президент США Дональд Трамп пригрозили Китаю некими мощными мерами за принятие парламентом КНР резолюции о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В ответ на это канцелярия МИД КНР в Гонконге призвала Вашингтон уважать международное право и немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, в противном случае Пекин примет решительные контрмеры против него.