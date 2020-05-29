«Множество предприятий еще не начало работать в полном объеме, часть бизнесов обанкротилось. В стране очень большой уровень безработицы. Я уже говорил, что если ранее она составляла в среднем около 4,5%, то в самый пик коронавируса вырастала до 26%», — указал эксперт.
По прогнозу Банка Израиля, вернуться к прежним показателям удастся только в конце 2021 года, а в конце этого года уровень безработицы составит порядка 8%, отметил Цинкер.
Правительство выделило сумму, равную примерно 20 млрд евро, на помощь бизнесам, без которой многие производства просто бы не выжили, добавил политолог.
Но все равно было много недовольных, потому что получение финансовой поддержки занимает много времени и не делается сразу, заключил собеседник издания.