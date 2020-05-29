Анализ ущерба от карантинных мер, который был проведен в разных странах, показал, что израильская экономика пострадала меньше, чем экономика Франции, Испании, Италии, Бельгии, Канады, Германии. Но восстанавливать экономику придется долго. Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

По прогнозу Банка Израиля, вернуться к прежним показателям удастся только в конце 2021 года, а в конце этого года уровень безработицы составит порядка 8%, отметил Цинкер.

Правительство выделило сумму, равную примерно 20 млрд евро, на помощь бизнесам, без которой многие производства просто бы не выжили, добавил политолог.

Но все равно было много недовольных, потому что получение финансовой поддержки занимает много времени и не делается сразу, заключил собеседник издания.