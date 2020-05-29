По его мнению, Аваков руководил мощным силовым блоком долгие годы, не имея ни малейших качеств и призваний для этого.
«Аваков сам — уголовник по происхождению. Человек, который официально был приговорен, долгое время отсиживался в Италии и ждал, когда на Украине сменится президент. Он преследовался со стороны Януковича, причём преследовался заслуженно», — категоричен Шабовта.
Эксперт подчеркнул, что министр внутренних дел в принципе не может быть политической фигурой в стране, в которой невероятными темпами растет преступность и которая интегрирована в европейскую систему организованной преступности.
Глава МВД Украины должен быть профессионалом, понимающим тонкие детали, имеющим авторитет в самой правоохранительной системе или способным его завоевать, такую фигуру надо поискать, но она есть, заключил специалист.