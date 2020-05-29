Украинские стражи порядка ненавидят главу МВД Арсена Авакова за то, что этот человек, цинично выстраивая свою карьеру, почти уничтожил правоохранительную систему страны. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Шабовта: В Украине к «ветеранам АТО» уже начинают относиться как к бандитам © Facebook, Сергей Шабовта

«Аваков сам — уголовник по происхождению. Человек, который официально был приговорен, долгое время отсиживался в Италии и ждал, когда на Украине сменится президент. Он преследовался со стороны Януковича, причём преследовался заслуженно», — категоричен Шабовта.

Эксперт подчеркнул, что министр внутренних дел в принципе не может быть политической фигурой в стране, в которой невероятными темпами растет преступность и которая интегрирована в европейскую систему организованной преступности.

Глава МВД Украины должен быть профессионалом, понимающим тонкие детали, имеющим авторитет в самой правоохранительной системе или способным его завоевать, такую фигуру надо поискать, но она есть, заключил специалист.