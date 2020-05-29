Учитывая, что израильтяне ругали Министерство здравоохранения и говорили, что оно что-то делает не так, все опасения относительно пандемии коронавируса на территории страны остались позади. Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

По его словам, с 27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны, а также с определенными ограничениями начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

«Открылся купальный сезон. Вода в море достаточно прогрелась, и толпы людей ринулись на пляжи. Хотя пожилым людям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, ношение масок в общественных местах обязательно, а за их отсутствие штрафуют», — пояснил Цинкер.

Политолог добавил, что хотя израильтянам не нравились жесткие меры, которые были введены в начале пандемии, и, возможно, они были более жесткими, чем требовалось, их результат чувствуется.