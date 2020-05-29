Эксперт отметил, что фактически из заразившихся в самом начале 16 700 человек осталось только около 2000 инфицированных, причем из них, по последним данным Минздрава, лишь 41 человек болеют в самой тяжелой форме, и 29 подключены к аппарату ИВЛ, и это действительно очень маленький процент.
По его словам, с 27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны, а также с определенными ограничениями начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.
«Открылся купальный сезон. Вода в море достаточно прогрелась, и толпы людей ринулись на пляжи. Хотя пожилым людям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, ношение масок в общественных местах обязательно, а за их отсутствие штрафуют», — пояснил Цинкер.
Политолог добавил, что хотя израильтянам не нравились жесткие меры, которые были введены в начале пандемии, и, возможно, они были более жесткими, чем требовалось, их результат чувствуется.