Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили план масштабных вливаний бюджетных средств в экономику ЕС. При этом некоторое противодействие выказали т.н. «бережливые страны»: Дания, Австрия, Нидерланды и Швеция.
«Предложение этих богатых северных стран, Дании, Швеции и прочих, которые не собираются спасать ЕС деньгами своих налогоплательщиков и готовы только в долг давать, — куда им в долг, у слабых стран ЕС уже долг выше ВВП Италии, — ведет Евросоюз к распаду. Франция и Германия пытаются это остановить, поскольку являются дуэтом лидеров, спасающих единство Европейского союза», — отметил Погребинский.
По его словам, в данной ситуации обостряется противостояние условных «работоспособного севера и отдыхающего юга Европы», и чем оно закончится, пока не ясно. Особенно учитывая то, что предложения Франции и Германии тоже не являются «очень уж благотворительными», добавил эксперт.
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