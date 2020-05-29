Противостояние условных «работоспособного севера и отдыхающего юга Европы» ведет к распаду Евросоюз. Об этом политолог Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 28 мая

Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили план масштабных вливаний бюджетных средств в экономику ЕС. При этом некоторое противодействие выказали т.н. «бережливые страны»: Дания, Австрия, Нидерланды и Швеция.

«Предложение этих богатых северных стран, Дании, Швеции и прочих, которые не собираются спасать ЕС деньгами своих налогоплательщиков и готовы только в долг давать, — куда им в долг, у слабых стран ЕС уже долг выше ВВП Италии, — ведет Евросоюз к распаду. Франция и Германия пытаются это остановить, поскольку являются дуэтом лидеров, спасающих единство Европейского союза», — отметил Погребинский.

По его словам, в данной ситуации обостряется противостояние условных «работоспособного севера и отдыхающего юга Европы», и чем оно закончится, пока не ясно. Особенно учитывая то, что предложения Франции и Германии тоже не являются «очень уж благотворительными», добавил эксперт.

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