Ранее экс-дипломат презентовал польским читателям книгу с ироническим названием «Как мы покоряли Россию», которая рассказывает о тысячелетних исторических связях между поляками и россиянами.
Эксперт отметил, что нынешней польской молодежи навязывают комплекс неполноценности и вечной жертвы России, хотя на самом деле Россия является одной из немногих граничащих с Польшей стран, которая не имеет к ней никаких претензий.
«Она не хочет забрать Белосток, Хайнувку или Хелм, не требует финансовых компенсаций или возвращения культурных ценностей», — привел пример Швидер.
По его словам, нынешнее положение дел направлено на оправдание присутствия в Польше иностранных военных и вывода средств в другие государства под предлогом закупки вооружений.
Единственная вещь, которой россияне ждут от Варшавы, — это проявление уважения к их воинам, погибшим во время освобождения Польши от немецкой оккупации, добавил экс-дипломат.