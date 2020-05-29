Исторические связи между поляками и россиянами неоспоримы, однако русофобия, подогреваемая врагами Польши, портит отношения двух стран. Об этом рассказал бывший консультант польского МИД Мариуш Швидер в недавнем интервью изданию Myśl Polska

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии © Brian Aslak / flickr

Эксперт отметил, что нынешней польской молодежи навязывают комплекс неполноценности и вечной жертвы России, хотя на самом деле Россия является одной из немногих граничащих с Польшей стран, которая не имеет к ней никаких претензий.

«Она не хочет забрать Белосток, Хайнувку или Хелм, не требует финансовых компенсаций или возвращения культурных ценностей», — привел пример Швидер.

По его словам, нынешнее положение дел направлено на оправдание присутствия в Польше иностранных военных и вывода средств в другие государства под предлогом закупки вооружений.

Единственная вещь, которой россияне ждут от Варшавы, — это проявление уважения к их воинам, погибшим во время освобождения Польши от немецкой оккупации, добавил экс-дипломат.