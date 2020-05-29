По его мнению, мир отойдет от шока коронавируса, однако удар, нанесенный по доверию между государствами, может оказать влияние на международное сотрудничество.
«Я думаю, что системы коллективной безопасности в мире требуют модернизации, и сегодня будет подниматься вопрос о создании новых форм, которые помогут в ближайшей перспективе прийти на смену ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и прочим организациям, которые стали продуктом завершения Второй мировой войны», — отметил эксперт.
Он считает, что сегодня перед государствами стоят совершенно другие вызовы, требующие совершенно других институтов международного сотрудничества. И эта задача, по мнению Бондаренко, будет на повестке дня ближайшее десятилетие.
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